Seferihisar'da Lavanta Şenliği Başlıyor - Son Dakika
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Seferihisar'da Lavanta Şenliği Başlıyor

Seferihisar\'da Lavanta Şenliği Başlıyor

Seferihisar Belediyesi her yıl temmuz ayında gerçekleştirdiği lavanta hasadını bu yaz yine muhteşem bir şenliğe dönüştürüyor. Şenlikte bando gösterisi eşliğinde lavanta hasadı yapılırken, atölyeler ve üretici standları da kurulacak.

16.07.2024 11:37  Güncelleme: 11:42
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Seferihisar Belediyesi her yıl temmuz ayında gerçekleştirdiği lavanta hasadını bu yaz yine muhteşem bir şenliğe dönüştürüyor. Bu yıl şenlikte bando gösterisi eşliğinde lavanta hasadı yapılırken, atölyeler ve üretici standları da kurulacak.

21 Temmuz Pazar günü saat 12.00'da Turgut Köyü'nde başlayacak şenlik muhteşem etkinliklere sahne olacak. Şenlikte Seferihisar Belediyesi Bando Ekibi ve Dilek Güney Ritim Grubu konser verecek. Lavanta üreticileri ile kooperatif ve derneklerin stant kuracağı şenlikte "Lavanta Yağı Damıtma Atölyesi", "Lavantalı Ev Sabunu Yapımı Atölyesi" gibi atölyelerde çalışmalar yapılacak.

2015 yılında Seferihisar Belediyesi tarafından Turgut Köyü'nde 5 dönüm arazide başlatılan üretimin bugün 200 dönüm arazide devam ettiğini vurgulayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Seferihisar artık lavantası ile ünlü bir şehir haline geldi. Tarım bu kentin can damarı. Narenciye, zeytin gibi ürünlerin üretimi ile can bulan Seferihisar, lavanta gibi yeni ürünlerin en etkili yöntemlerle üretilmesi sayesinde tarımsal üretimle turizmi buluşturmayı başardı. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye, tarımsal ürünlerimizi turizm sezonunda ilçemize gelen misafirlerimize tanıtmaya devam edeceğiz. Mis kokulu şenliğimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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