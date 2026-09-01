Şefkatli Adamın Martıya Yardımı - Son Dakika
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Şefkatli Adamın Martıya Yardımı

Şefkatli Adamın Martıya Yardımı
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Ömer Özdemir, sıcakta bitkin düşen martıyı kucaklayıp su vererek duyarlılık gösterdi.

Tekirdağ Çorlu'da sıcakta bitkin düşen martıyı kucağına alıp severek duyarlılık örneği gösteren Ömer Özdemir, martının kendisini ısırmasına rağmen şefkatini eksik etmedi, hayvana kana kana su içirdi.

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde dün yolda yürürken uçmakta güçlük çeken bir martıya denk gelen Ömer Özdemir, hayvanı bitkin halde görünce kayıtsız kalmadı. Özdemir, kedilerin saldırabileceğini düşündüğü martıyı kucağına alıp sevdi.

Severken kolunu ısırdı

Bir anlık huysuzluk sergileyen martı, kendisini seven Ömer Özdemir'i kolundan ısırdı. Özdemir buna rağmen şefkatini eksik etmeyerek bakkaldan aldığı suyu martıya içirdi.

Emekli vatandaşın duyarlılığı çevredeki vatandaşların da takdirini topladı. Bir süre sonra toparlanan martı bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Ömer Özdemir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şefkatli Adamın Martıya Yardımı - Son Dakika

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