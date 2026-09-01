Şefkatli Adamın Martıya Yardımı

Tekirdağ Çorlu'da sıcakta bitkin düşen martıyı kucağına alıp severek duyarlılık örneği gösteren Ömer Özdemir, martının kendisini ısırmasına rağmen şefkatini eksik etmedi, hayvana kana kana su içirdi.

Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde dün yolda yürürken uçmakta güçlük çeken bir martıya denk gelen Ömer Özdemir, hayvanı bitkin halde görünce kayıtsız kalmadı. Özdemir, kedilerin saldırabileceğini düşündüğü martıyı kucağına alıp sevdi.

Severken kolunu ısırdı

Bir anlık huysuzluk sergileyen martı, kendisini seven Ömer Özdemir'i kolundan ısırdı. Özdemir buna rağmen şefkatini eksik etmeyerek bakkaldan aldığı suyu martıya içirdi.

Emekli vatandaşın duyarlılığı çevredeki vatandaşların da takdirini topladı. Bir süre sonra toparlanan martı bölgeden uzaklaştı.