Şehidi ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüp kabri başında andılar - Son Dakika
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Şehidi ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüp kabri başında andılar

10.07.2022 14:22
Şehidi ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüp kabri başında andılar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Tekeli üs bölgesinde nöbet tutarken PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük, şehadetinin 5'inci yılında kabri başında anıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Tekeli üs bölgesinde nöbet tutarken PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük, şehadetinin 5'inci yılında kabri başında anıldı. Şehidin evinin önünde toplanan ailesi ve yakınları, ellerinde Türk bayraklarıyla şehitliğe yürüyüp, Oğuzhan Küçük ve tüm şehitleri dualarla andı.

Şehit Oğuzhan Küçük için ailesi tarafından bir anma programı düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları ile şehidin baba ocağı önünde toplanan kalabalık, daha sonra 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları eşliğinde Hamidiye Mahallesi'ndeki Garnizon Şehitliği'ne yürüdü. Kalabalığı şehitlik önünde Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı karşıladı. Burada kalabalık ilk olarak saygı duruşunda bulunduktan sonra hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra şehit mezarlarının başında bulunan bayrak direklerine Türk bayrakları takıldı. Şehit Oğuzhan Küçük için yazılan şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, sela ve Kur'an-ı Kerim okunarak bütün şehitler için dua edildi, ilahiler okundu.

Oğlunun şehit düştüğü mevzide kurban kesip, şükür namazı kıldı

Anma programında konuşan şehidin babası Alaaddin Küçük, "Bir hafta önce Oğuzhan'ın şehit olmasının yıldönümüydü. Aradan tam 5 yıl geçti. Annesiyle birlikte geçtiğimiz hafta Oğuzhan'ın kanının vatan toprağı ile karıştığı yere gittik. Burada kurban kestik. Allah ona şehadet nasip etti diye de iki rekat şükür namazı kıldık" dedi.

Oğlunun şehadet haberini aldığında "Ben üzülmem buna. Ayıp olmasa güler oynarım. Silahım olsa, şu an 3 el havaya ateş ederim" diyerek gönüllerde taht kuran baba Alaaddin Küçük, eşi ve diğer oğluyla birlikte Oğuzhan Küçük'ün mezarı başında dua etti. "Allah, Türk Silahlı Kuvvetlerimizden razı olsun ve onlara güç versin" diyen baba Küçük, "Biz oğlumuz bu vatan için şehit olduğunda feda olsun demiştik. Oraya gittiğimizde o dağları, o vadileri ve o vatanın güzel topraklarını gördük. Eğer burada bayrağımız dalgalanacaksa, bizler buralarda rahat yaşayacaksak bir Oğuzhan değil bin Oğuzhan feda olsun düşüncesiyle oradan geri döndük. Biz hem Oğuzhan'ın nezdinde hem de bütün şehitlerimiz için böyle bir anma programı düzenledik. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehidi ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüp kabri başında andılar - Son Dakika

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