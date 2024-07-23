Adanalı Şehit Ercan Sanca Adına Yaptırılan Hayrat Çeşmesi Yeniden Yapıldı - Son Dakika
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Adanalı Şehit Ercan Sanca Adına Yaptırılan Hayrat Çeşmesi Yeniden Yapıldı

Adanalı Şehit Ercan Sanca Adına Yaptırılan Hayrat Çeşmesi Yeniden Yapıldı

Adanalı şehit Ercan Sanca adına yaptırılan hayrat çeşmesi geçtiğimiz günlerde tahrip edildi. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın talimatıyla çeşme tekrar yapıldı. Şehidin ailesi ise Başkan Demirçalı'ya teşekkür etti.

23.07.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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Adanalı şehit Ercan Sanca adına yaptırılan ve geçtiğimiz günlerde tahrip edilen hayrat çeşmesi Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın talimatıyla tekrar yaptırıldı. Şehidin ailesi ise konuya duyarsız kalmayan Başkan Demirçalı'ya teşekkür etti.

Hakkari'de şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın ailesi tarafından şehidin adına yaptırılan hayrat çeşmesi geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Çeşmenin tahrip edildiği haberinden sonra Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı birim müdürleriyle görüşerek çeşmenin onarılması talimatını verdi.

"Şehidimizin ismini yaşatmak ömür boyu bizim boynumuzun borcu"

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Şehit Astsubay Ercan Sanca'nın bu topraklar için canını hiçe saydığını ifade ederek, "Ancak adına yaptırılan hayrat çeşmesi tahrip edildi. Bu yapılan saygısızlığı hiç kimsenin kabul etmesi beklenemez. Her zaman bu belediyede şehit ailelerinin önceliği vardır. Ben bu olayın art niyetle yapıldığını düşünmüyorum. Hiç kimse vatanı, milleti için kendini feda etmiş bir şehidimiz için bunu yapmaz. Bunu yapanların sağlıklı insanlar olduğunu düşünmüyorum. Şehidimizin ismini yaşatmak ömür boyu bizim boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

"Başkanımıza teşekkür ederiz"

Şehit Ercan Sanca'ın Babası Muharrem Sanca ve abisi Mustafa Sanca'da Başkan Ali Demirçalı'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Baba Muharrem Sanca, "Bunu yapanların bende sağlıklı insanlar olduğunu düşünmüyorum. Bu hayrat çeşmesini herkes kullanıyor. Biz burayı kendimiz yaptık ancak başkaları zarar verdi. Konuya duyarsız kalmayan belediye başkanımıza teşekkür ederim "dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Ali Demirçalı, Yüreğir, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adanalı Şehit Ercan Sanca Adına Yaptırılan Hayrat Çeşmesi Yeniden Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adanalı Şehit Ercan Sanca Adına Yaptırılan Hayrat Çeşmesi Yeniden Yapıldı - Son Dakika
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