Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan yangında şehit olan Tolunay Kocaman'ın cenaze töreni öncesi köy meydanında çalışma yapılıyor.
Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Tolunay Kocaman'ın cenazesinin, Kümbet Mahallesi'ndeki evine getirilmesi bekleniyor. Köy halkı cenaze namazı öncesi hazırlıkları sürdürüyor. Belediye görevlileri de meydanda bulunan otları temizleyerek bir yandan da geniş bir alan oluşturmaya çalışıyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Şehidin cenaze namazı öncesi ekipler çalışma yapıyor - Son Dakika
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