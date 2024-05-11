Şehidin hatıraları ile en zor Anneler Günü - Son Dakika
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Şehidin hatıraları ile en zor Anneler Günü

Şehidin hatıraları ile en zor Anneler Günü

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu'nun annesi Hatice Özkozanoğlu, oğlundan geriye kalan eşyalarla doldurduğu bir odada Anneler Günü'nde evlat hasretini gideriyor.

11.05.2024 10:30
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Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu'nun annesi Hatice Özkozanoğlu, oğlundan geriye kalan eşyalarla doldurduğu bir odada Anneler Günü'nde evlat hasretini gideriyor.

2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu'nun annesi Hatice Özkozanoğlu şehit oğlunun hatıraları ile teselli oluyor. Şehit annesi Özkozanoğlu, oğlunun askeri üniforması, kullandığı kişisel eşyalarıyla evde oğluna özel hazırladığı odada oğlunun kıyafetlerini koklayıp, fotoğrafını öperek teselli oluyor.

Her Anneler Günü'nün kendisi için çok zor olduğunu ifade eden şehit annesi Hatice Özkozanoğlu, oğlunun fotoğrafları ve eşyaları ile teselli olduğunu söyledi.

"Anneler Günü zor geçiyor"

Oğlunun adını taşıyan torunu ile evlat hasretini dindiren Hatice Özkozanoğlu, "Odasına geliyorum. Her sabah namazında resmini öperim. Onunla resimlerine bakar konuşur, dualar ederim. Peygamber efendimize komşu eylesin isterim. Bu Anneler Günü zor geçiyor. Sesini duymuyorum. Sağ olsa arardı, sesini duyardım. Diğer oğlum oğlumun şahadetinden sonra doğan torunuma abisinin adını verdi. Her gün bu odaya giremiyorum. Benim için çok zor. Bazen sabah namazımı kılarım, Kuranımı okurum. Allah peygamber sabrı versin bizlere. 8 sene oldu. Yüreğimiz yanıyor dayanılmıyor. Benim annem babam vefat etti ama evlat acısı bambaşka. Çocuğum gitti öksüz kaldım. 'Anne' dedi mi bir 'anne' daha derdi. Mutfakta boynuma sarılırdı. Beni hiç incitip üzmedi. Allah'ta onu incitmesin. Karınca görse 'ezmeden geçin' derdi. Allah'ım emretmiş en güzel şekilde yanına almış" diye konuştu.

Şehit annesi Özkozanoğlu, görevdeki Mehmetçiğe kolaylık dileyerek, "Mehmetçiği Allah'ım korusun. Tırnaklarına taş değmesin, hepsini gözlerinden öpüyorum. Sevdiklerine bağışlasın onları" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehidin hatıraları ile en zor Anneler Günü - Son Dakika

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