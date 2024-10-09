Şehit Halil Şahin'in İsimli Kütüphane Açıldı

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Pençe Kilit Operasyonunda şehit düşen 2 çocuk babası Halil Şahin'in ismi Mersin Erdemli'de lise eğitimini gördüğü okulda açılan kütüphaneye verildi. Kütüphanede öğrencilerle buluşan şehidin eşi Deniz Şahin, "İnşallah yeni nesle örnek oluruz. Vatan, millet, bayrak aşkıyla bir yerlere gelirler. Ardından da evlatlarımda öyle gelecek" dedi.

11 Haziran 2023 tarihinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan evli 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in için memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde eğitim gördüğü Kocahasanlı Anadolu lisesinde kütüphane yapıldı. Şehidin eşi, ailesi, Erdemli Belediyesi ve ilgili kurumların desteğiyle kütüphaneye öğrencilerin faydalanması için 3 bin 500 kitap konulurken, şehidin görev kıyafetleri, resimleri ve öz geçmişi de yer aldı. Açılışa Vali Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, şehidin eşi Deniz Şahin, ailesi, yakınları, öğrenciler, öğretmenler ve ilçe protokolü katıldı. Öğrenciler, kütüphanenin güzel olduğunu ifade ederek, şehit Şahin'in isminin verilmesinin anlamlı olduğunu kaydetti.

"Bizlere düşen şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak"

Kocahasanlı Anadolu lisesinde şehit Halil Şahin adına bir kütüphane açılışı gerçekleştirdiklerini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, Şahin'in 1,5 yıl önce kendisinin de vali yardımcılığı döneminde görev yaptığı Hakkari'de Pençe Kilit Operasyonu kapsamında şehit olduğunu hatırlattı.

Şehit Şahin ile birlikte tüm şehitlere rahmet dileyen Vali Pehlivan," Tabi bizlere düşen şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak. Şehitlerimizi unutmamak, unutturmamak. Bugün de şehidimizin eğitim öğretim aldığı Kocahasanlı Anadolu Lisesinin kütüphanesine ismini veriyoruz. Bu okul var olduğu sürece bu kütüphane de var olacak" ifadelerini kullandı.

Kütüphaneden faydalanan tüm öğrencilerin şehitleri saygıyla yad edeceğine değinen Pehlivan," Şehitlerimizin mücadelelerini öğrenecekler. Bu sayede de vatanımızın dünden bugüne bölünmez bütünlüğü için verilen mücadeleleri öğrenecekler" diye konuştu.

Şehit eşi: " İnşallah yeni nesle örnek oluruz"

Eşinin bu uğurda 14 yılını verdiğini vatan ve bayrak uğruna kahramanca şehit olduğunu belirten 2 çocuk annesi Deniz Şahin," Biz de yeni neslin bundan faydalanmasını istedik. Bayrağımızın toprağımızı bilsin istedik. Bunun için çabaladık. Çok şükür oldu, İnşallah yeni nesle örnek oluruz. Vatan, millet, bayrak aşkıyla bir yerlere gelirler. Ardından da evlatlarımda öyle gelecek inşallah" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN