Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki eksiklikler tamamlanacak - Son Dakika
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Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki eksiklikler tamamlanacak

31.03.2022 12:59
Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki eksiklikler tamamlanacak

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, her yağmur yağdığında tavanı akan ve ısınmayan Şehirler Arası Otobüs Terminalinde incelemelerde bulundu.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, her yağmur yağdığında tavanı akan ve ısınmayan Şehirler Arası Otobüs Terminalinde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ilk olarak birim müdürleriyle Şehirler Arası Otobüs Terminalinde incelemelerde bulunarak, ardından belediye mezbahasını ziyaret etti. Şehirler Arası Otobüs Terminalimizin eksiklerinin giderilmesi için ilgili birim müdürlerimizle incelemelerde bulunan Tüfekçioğlu, "Gerekli onarımları en kısa sürede gerçekleştirerek terminalimizi tam kapasite hizmete hazır hale getireceğiz." dedi.

Ardından Bilecik Belediyesi Mezbahasına ziyaret gerçekleştiren Tüfekçioğlu, yetkililerden tesisin son durumu hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki eksiklikler tamamlanacak
Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki eksiklikler tamamlanacak
Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki eksiklikler tamamlanacak

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Şehirler Arası Otobüs, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki eksiklikler tamamlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki eksiklikler tamamlanacak - Son Dakika
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