Şehit aileleri kutsal topraklara uğurlanacak - Son Dakika
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Şehit aileleri kutsal topraklara uğurlanacak

Şehit aileleri kutsal topraklara uğurlanacak
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Tekirdağ’da şehit aileleri, 20-28 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek umre programı öncesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Tekirdağ'da şehit aileleri, 20-28 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek umre programı öncesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce şehit ailelerine yönelik düzenlenen umre ve kutsal toprak ziyaretleri kapsamında, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir'in de katılımı ile Şehit ve Gazilerden Sorumlu birim personeli tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kutsal yolculuk öncesinde gerçekleştirilen toplantıda şehit ailelerine programın işleyişi ve yolculuk süreci hakkında bilgi verildi. İl müdürlükleri ve ilgili kurumların iş birliğiyle dönemsel kafileler halinde gerçekleştirilen program kapsamında şehit ailelerinin kutsal toprakları ziyaret etmeleri sağlanıyor.

Toplantıda şehit aileleriyle bir araya gelen yetkililer, ailelerin talep ve sorularını da dinledi.

20-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek umre programına katılacak şehit ailelerinin kutsal yolculuğunun hayırlı olması ve yapacakları duaların kabul olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit aileleri kutsal topraklara uğurlanacak - Son Dakika

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