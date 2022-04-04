Şehit aileleri ve gaziler Bayrampaşa'da iftarda buluştu - Son Dakika
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Şehit aileleri ve gaziler Bayrampaşa'da iftarda buluştu

04.04.2022 10:50
Şehit aileleri ve gaziler Bayrampaşa'da iftarda buluştu

Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan'ın ilk günü ilçedeki şehit aileleri ve gazileri iftar yemeğinde bir araya getirdi.

Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan'ın ilk günü ilçedeki şehit aileleri ve gazileri iftar yemeğinde bir araya getirdi. Yemeğe ev sahipliği yapan Başkan Atila Aydıner, "Aziz şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizle bir arada olmaktan ve birlikte iftar etmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, bu yılki ilk iftar programında ilçedeki şehit aileleri ve gaziler ile yakınlarını ağırladı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in ev sahipliğinde Hasbahçe Davet Evi'nde düzenlenen iftar yemeğine Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, çok sayıda şehit ailesi ve gazi ile davetliler katıldı. Yemek öncesi hafız Adem Başer şehitlerin ruhları için Kuran-ı Kerim okudu ve ardından dualar edildi. Başkan Aydıner de yemek boyunca şehit ve gazi aileleri ile sohbet ederek, şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilendi.

"Huzurlu bir Ramazan'ı şehitlerimize borçluyuz"

Yemekte konuşan Başkan Atila Aydıner, "Huzur ve bereket ayı Ramazan'ın ilk iftarında aziz şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizle bir arada olmaktan ve onlarla birlikte iftar etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugün bu coğrafyada özgürce yaşayabiliyor, huzur içerisinde Ramazan ayını geçirebiliyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle vatanımız ve milletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor; kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, uzun ömürler diliyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit aileleri ve gaziler Bayrampaşa'da iftarda buluştu - Son Dakika


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