Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin Ödemiş Şubesi Açıldı - Son Dakika
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Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin Ödemiş Şubesi Açıldı

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nin Ödemiş Şubesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, “Bu dernek, yalnızca bir kuruluş değil, bir kardeşlik yuvasıdır. Burada her şehit ailesi ve gazimiz yalnız olmadığını hissedecek, acılar paylaşıldıkça azalacak, kahramanlarımızın aziz hatıraları yaşatılacak. Yüreklerimizde ebedi bir meşale gibi yanmaya devam edecektir” dedi.

28.02.2025 16:25  Güncelleme: 17:12
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(İZMİR) – Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin Ödemiş Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Bu dernek, yalnızca bir kuruluş değil, bir kardeşlik yuvasıdır. Burada her şehit ailesi ve gazimiz yalnız olmadığını hissedecek, acılar paylaşıldıkça azalacak, kahramanlarımızın aziz hatıraları yaşatılacak. Yüreklerimizde ebedi bir meşale gibi yanmaya devam edecektir" dedi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin Ödemiş Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; derneğin Ödemiş Şube Başkanı Kamil Öncel'in yanı sıra; Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özge Özkarakaş Eseroğlu, Zafer Partisi Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Sağlı, İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkanı İbrahim Kaya, Zafer Partisi Beydağ İlçe Başkanı İbrahim Yapıcıoğlu katıldı.

Açılış töreninde yapılan konuşmalarda şubenin tüm şehit aileleri ve gazilerin yanında olacağı ifade edildi.

Çerçioğlu: "Bu dernek, yalnızca bir kuruluş değil, bir kardeşlik yuvasıdır"

Derneğe ilişkin 'kardeşlik' benzetmesi yapan Çerçioğlu, şunları söyledi:

"Ödemiş Şubemizin açılışı, sadece bir mekanını kapılarının açılışı değil, gönüllerimizin birlikteliğimizin ve dayanışmamızın daha da güçlenmesi anlamına gelmektedir. Bizler, bu vatanın bekası için canını ortaya koyan yiğitlerin bizlere bıraktığı en değerli mirası taşıyoruz. Onların aziz hatıralarına sahip çıkmak, emanetlerine layık olmak, gazilerimizin kahramanlıklarını unutturmamak için en büyük vazifemizdir. Şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bugün burada özgürce, huzur içinde bir aradayız. Bu bilinçle Ödemiş'te yeni şubemizin kapılarını açıyoruz. Daha fazla aileye ulaşmayı daha fazla gönüle dokunmayı hedefliyoruz. Bu dernek, yalnızca bir kuruluş değil, bir kardeşlik yuvasıdır. Burada her şehit ailesi ve gazimiz yalnız olmadığını hissedecek, acılar paylaşıldıkça azalacak, kahramanlarımızın aziz hatıraları yaşatılacak. Yüreklerimizde ebedi bir meşale gibi yanmaya devam edecektir."

Öncel: "Dayanışma ruhuyla hareket edecek, dertlerimizi paylaşıp sevinçlerimizi birlikte yaşayacağız"

Derneğin Ödemiş Şube Başkanı Öncel, şehit aileleri ve gazilerle dayanışma içinde olacakları mesajını vererek "Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün burada bağımsız ve huzur içinde bir yaşam sürebiliyoruz. Derneğimiz, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her zaman yanında olmak, onların sesi olmak, haklarını savunmak, değerlerini hissettirmek amacıyla kurulmuştur. Ödemiş Şubemizi açarak bu kutsal görevimizi daha da geniş bir alana yaymanın heyecanını yaşıyoruz. Bu şubenin şehit yakınları ve gazilerimiz için bir yuva olması, onların ihtiyaçlarını karşılamada vesile olmasını diliyorum. Burada dayanışma ruhuyla hareket edecek, dertlerimizi paylaşıp sevinçlerimizi birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin Ödemiş Şubesi Açıldı - Son Dakika


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