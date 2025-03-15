Şehit aileleri ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldiler

Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Dr. Taha Övet ve ilçe protokolü, iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Düzenlenen iftar yemeğinde, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin hatıraları anıldı ve gazilerimize minnet duyguları iletildi. İftar programına katılan Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, etkinliğin önemine vurgu yaparak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise, böyle anlamlı etkinliklerin toplumun bir araya gelmesi ve vefa duygularının pekişmesi adına önemli olduğunu ifade etti.

Gerçekleşen iftar yemeğinde duygusal anların yaşandığı ve birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bir atmosferde gerçekleşti. Şehit aileleri ve gaziler, düzenlenen iftar yemeği için teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin manevi destek açısından büyük önem taşıdığını vurguladılar. - BİLECİK