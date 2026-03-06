Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Programa, Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdür Vekili Aytaç Yaman katıldı.

İftar programında şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir araya gelen Vali Yardımcısı Aydın, aziz şehitlerin emaneti olan aileleri ve kahraman gazilerle aynı sofrada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programda şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Aydın, bir süre sohbet ederek onların talep ve düşüncelerini dinledi.

Vali Yardımcısı Aydın, bu anlamlı buluşmanın düzenlenmesinde emeği geçen İl Jandarma Komutanı Yanık'a ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - ERZİNCAN