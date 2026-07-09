Manisa'da aşure hayrında şehitler ve gaziler anıldı - Son Dakika
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Manisa'da aşure hayrında şehitler ve gaziler anıldı

Manisa\'da aşure hayrında şehitler ve gaziler anıldı
09.07.2026 16:16  Güncelleme: 16:17
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Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla Hatuniye Camii bahçesinde düzenlediği aşure hayrında şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı. Programa protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure hayrında şehitler rahmetle, gaziler ise minnetle anıldı. Hatuniye Camii bahçesinde gerçekleştirilen programa protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrı düzenlendi. Manisa Hatuniye Camii bahçesinde gerçekleştirilen programa protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, Manisa İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Ziya Çiçek, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua edildi. Duanın ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti.

Programda konuşan Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Aşurenin farklı tatların aynı kazanda buluşarak bereketi simgelediğini ifade eden Kıyışkan, "Muharrem ayının bereketini, paylaşma ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz aşure hayrımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aşure; farklı tatların aynı kazanda birleşerek güzel bir lezzete ve berekete dönüşmesi gibi, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve gönül birliğinin de en güzel simgelerinden biridir. Bizler de aynı vatanın, aynı bayrağın ve aynı değerlerin etrafında kenetlenmiş büyük bir aileyiz. Bugün burada yalnızca aşuremizi paylaşmıyoruz. Aynı zamanda vefamızı, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı da büyütüyoruz." dedi.

Şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Kıyışkan, "Bu vesileyle; vatanımız, bayrağımız ve milletimizin huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum. Bizim gayemiz; hayır işlerinde alan el değil, veren el olmak, iyiliği çoğaltmak ve vefa duygusunu yaşatmaktır. Bu anlamlı hayra katkı sunan kıymetli şehit ailelerimize, gazilerimize, kurumlarımıza, hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hayrımızı kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimizi daim, sofralarımızı bereketli, ülkemizi huzurlu eylesin. Katılımınızla bizleri onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Duanın ardından protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikram ederken, etkinlik birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da aşure hayrında şehitler ve gaziler anıldı - Son Dakika

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