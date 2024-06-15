Şehit Aileleri ve Yozgat İl Protokolü Bayram Öncesinde Yozgat Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde il protokolü, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret ederek önce dua etti, sonrasında da şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, il protokolü, şehit yakınları ve vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde şehitliği ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve yapılan duanın ardından ziyaretçiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Şehit yakınları, ziyaretçilerin başsağlığı dileklerini kabul ederken hüzünlü anlar yaşandı. Vali Özkan, burada yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Bir Kurban Bayramı'nda daha Yozgat ilimizde hemşehrilerimizle birlikte olmanın mutluluğu içerisinde bugün arife gününde bugünlerimizin sahibi, Al Bayrağın perçini şehitliğimizde şehitlerimizle birlikteyiz. Ruhları şad olsun. Geçmişten günümüze bütün şehitlerimiz rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Bugün, arife günü şehitlikte olmanın hem hüznü hem de vatana sahip çıkan, vatanı erlerinin huzurumda bulunmanın huzuruyla sizlerle birlikteyiz. Bu vesileyle de ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzurlu, hayırlı bayramlar diliyor, sizlerin ve ilimizin bayramını kutluyorum."