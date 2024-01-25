Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, şehit ailelerini ziyaret etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile eşi Meltem Eldivan, şehit ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Vali Mustafa Eldivan eşiyle birlikte 1993 yılında Mardin'in Dargeçit ilçesinde şehit düşen Jandarma Komando Nevzat Kaya'nın ailesiyle bir araya geldi.

Şehidin annesi Cemafer Kaya ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Eldivan, "Sizler bizlere şehitlerimizin emanetlerisiniz. Her zaman yanınızdayız. Vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bu vesileyle rahmet ve minnetle yad ediyorum. Annemiz Cemafer Hanımefendiye de sağlık ve afiyetler diliyorum" dedi.

Şehit ailesi ise Vali Eldivan'la eşi Meltem Eldivan'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Ziyarete, Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ve Müdür Yardımcısı Hazar Altundaş da eşlik etti. - BAYBURT