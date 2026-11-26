Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Hizmetleri Birimi tarafından gerçekleştirilen ziyarette, şehit İsmail Çetin'in kardeşi Ali Çetin ile bir araya gelindi. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları iletilerek şehit ailesinin her zaman yanında olunduğu belirtildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanetleri olan ailelerinin her zaman yanındayız. Onların hatıralarını yaşatmak, ihtiyaç duydukları her an destek olmak ve acılarını paylaşmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Şehidimiz İsmail Çetin'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.