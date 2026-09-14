Şehit anne ve babası Türk bayrağıyla okulda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit anne ve babası Türk bayrağıyla okulda

Şehit anne ve babası Türk bayrağıyla okulda
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana’da arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan’ın anne ve babası, yeni eğitim-öğretim döneminde evlatlarının adının verildiği okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Adana'da arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın anne ve babası, yeni eğitim-öğretim döneminde evlatlarının adının verildiği okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan Gökay Hudut Birliği'nde 7 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazasında, arkadaşının tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Samet Özkan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. 33 yaşındaki Özkan, memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin anne ve babası Selma ve Mehmet Özkan, yıllar sonra oğullarının adının yaşatıldığı merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Samet Özkan İlkokulu'na geldi. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okulu ziyaret eden acılı anne ve baba, oğullarının ismini taşıyan okulda öğrencilerle bir araya geldi. Okul yönetimi tarafından anne ve babaya çiçek takdim edildi.

Oğullarının adının okulda yaşatılmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten anne Selma ve baba Mehmet Özkan, okulda bulunmanın gurur ve hüznünü bir arada yaşadı. Baba Mehmet'in Türk bayrağının yer aldığı tablo ile okula gelmesi ise yürekleri dağladı.

"Allah başka acı vermesin"

İHA muhabirine konuşan Selma Özkan, "Allah'ın takdiri, yapacak bir şey yok. Evlat acısı gibi bir acı yok. Geliyorum, biraz ağlıyorum diye eşim kızıyor ama yapamıyorum. Allah başka acı vermesin" dedi.

Evladının hatıralarıyla hayata tutunduğunu anlatan Özkan, "Oğlumun yabancı dili vardı. Kosova'da da askerlik yaptı. Çok iyi bir askerdi. Antalya'da da turistlere rehberlik yapmıştı. Böyle oldu ama bir kere. Nasıl oldu anlamadık, evladımız şehit düştü" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adana, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit anne ve babası Türk bayrağıyla okulda - Son Dakika

Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı

13:32
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekti
13:21
Trabzonspor’da ibre bir anda değişti Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
13:07
Valilik raporu ortaya çıktı 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
13:06
Ersun Yanal’dan İsmail Kartal’a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
13:00
Çarpıcı detaylar var İşte Kaşif Kozinoğlu’nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 13:45:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Şehit anne ve babası Türk bayrağıyla okulda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement