Şehit anne ve babası Türk bayrağıyla okulda

Adana'da arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan'ın anne ve babası, yeni eğitim-öğretim döneminde evlatlarının adının verildiği okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan Gökay Hudut Birliği'nde 7 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazasında, arkadaşının tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Samet Özkan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. 33 yaşındaki Özkan, memleketi Adana'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin anne ve babası Selma ve Mehmet Özkan, yıllar sonra oğullarının adının yaşatıldığı merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Samet Özkan İlkokulu'na geldi. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okulu ziyaret eden acılı anne ve baba, oğullarının ismini taşıyan okulda öğrencilerle bir araya geldi. Okul yönetimi tarafından anne ve babaya çiçek takdim edildi.

Oğullarının adının okulda yaşatılmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını belirten anne Selma ve baba Mehmet Özkan, okulda bulunmanın gurur ve hüznünü bir arada yaşadı. Baba Mehmet'in Türk bayrağının yer aldığı tablo ile okula gelmesi ise yürekleri dağladı.

"Allah başka acı vermesin"

İHA muhabirine konuşan Selma Özkan, "Allah'ın takdiri, yapacak bir şey yok. Evlat acısı gibi bir acı yok. Geliyorum, biraz ağlıyorum diye eşim kızıyor ama yapamıyorum. Allah başka acı vermesin" dedi.

Evladının hatıralarıyla hayata tutunduğunu anlatan Özkan, "Oğlumun yabancı dili vardı. Kosova'da da askerlik yaptı. Çok iyi bir askerdi. Antalya'da da turistlere rehberlik yapmıştı. Böyle oldu ama bir kere. Nasıl oldu anlamadık, evladımız şehit düştü" diye konuştu.