Kırıkkale\'de bayramda şehit mezarlarına ziyaret

Kırıkkale'de Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak ailelerle bayramlaştı. Şehit anneleri ve babalarının kabir başındaki sözleri duygu dolu anlar yaşattı. Şehit annesi Fatma Uğurelli, "Buraya gelince huzur buluyorum, gelmesem küstü zannediyorum" sözleri yürekleri dağladı.

Kırıkkale Şehitliği'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı. Vali Sarıibrahim ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit aileleriyle bayramlaşan Sarıibrahim, ailelere başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. 2015 yılında Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Mustafa Nohut'un kabri başında da duygusal anlar yaşandı. Şehit annesi Münevver Nohut'un yaşadığı duygu dolu anlarda Vali Sarıibrahim de yanında oldu. Sarıibrahim, şehit annesine sarılarak destek verdi. Sarıibrahim, çocuklara da bayram harçlığı verdi.

"Gelmesem küstü zannediyorum"

Şehit Mustafa Uğurelli'nin annesi Fatma Uğurelli, evladının kabri başında her bayram aynı duyguları yaşadığını söyledi. Uğurelli, "Buraya gelince huzur buluyorum. Onu görmüş gibi oluyorum. Gelmeyince üzülüyorum. Her zaman buradayım. Gelmesem küstü zannediyorum. O yüzden geliyorum, her zaman yanındayım. Taşlara sarılıyoruz her bayram. Yapacak bir şey yok" dedi.

"Yavrumla özlem gideriyoruz"

Şehit Suat Yalçın'ın annesi Gülşen Yalçın da evlat özlemini dile getirdi. Yalçın, "Hüzün de var, keder de var. Ne söyleyeyim, yavrumsuz bayramlar. Aradan 18 sene geçti. Bir parça yavrumla özlem gideriyoruz. Sanki onu görüyor gibi oluyoruz burada. Onunla konuşuyoruz, onunla ilgileniyoruz, çiçek dikiyoruz. Kendimizi oyalıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yavrumuz şehit, elhamdülillah"

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın babası Ramazan Yılmaz ise devlet erkanının ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. Yılmaz, "Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Devletimizin erkanı geldi, bizleri ziyaret etti. Ziyadesiyle onurlandırdılar. Bizim için gurur abidesi. Yavrumuz şehit, elhamdülillah. Büyük bir gururumuz var, aynı zamanda büyük bir acımız var. Bunu ancak şehit yakınları bilir. Devletimizin erkanının gelmesi yükümüzü biraz hafifletiyor. Ziyaretleri bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor" diye konuştu. - KIRIKKALE