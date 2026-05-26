Şehit Annesine Anlamlı Bayram Ziyareti
Şehit Annesine Anlamlı Bayram Ziyareti

Şehit Annesine Anlamlı Bayram Ziyareti
26.05.2026 11:24
Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli Aile Haftası ve Kurban Bayramı öncesinde 94 yaşındaki şehit annesi Hava Akçay'ı evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti. Akçay, devletin desteğinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Erzurum'da, Milli Aile Haftası kapsamında ve Kurban Bayramı Arifesinde şehit annesi Hava Akçay'a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ziyaret kapsamında, Şehit Yüzbaşı Zeki Akçay'ın 94 yaşındaki annesi Hava Akçay evinde ziyaret edildi. Kurban Bayramı Arifesinde gerçekleşen ziyarette, Hava Akçay'ın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla kendisine tekerlekli sandalye hediye edildi.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, Hava Akçay devletin kendisini unutmamasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Ziyaret ve hediye edilen tekerlekli sandalye için teşekkür eden Akçay, "Allah devletimize zeval vermesin. Bizleri arayıp sormaları, kapımızı çalmaları bize güç veriyor. Devletimizin yanımızda olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Ziyarette konuşan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emaneti olduğunu belirterek, aziz şehitlerin ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Aykut, Milli Aile Haftası ve Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen ziyaretlerin hem vefa duygusunu yaşatmak hem de büyüklerin yanında olunduğunu hissettirmek açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Erzurum genelinde şehit yakınları, gaziler, yaşlı bireyler, engelli vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal hizmet çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirten Aykut, "Şehit ailelerimiz başta olmak üzere gazilerimizin, yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milli Aile Haftası ve Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler, toplumumuzdaki dayanışma ruhunu güçlendirmekte; vefa, merhamet ve paylaşma duygularını canlı tutmaktadır. Şehit ailelerimize yönelik destek çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit Annesine Anlamlı Bayram Ziyareti

SON DAKİKA: Şehit Annesine Anlamlı Bayram Ziyareti
