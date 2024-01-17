Şehit Piyade Er Cemal Akbaş\'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE(İHA) – Şehit Piyade Er Cemal Akbaş'ın vefat eden annesi Elmas Atabaş son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta 1997 yılında şehit olan Piyade Er Cemal Atabaş'ın annesi Elmas Atabaş vefat etti. Şehit annesi için Gölyaka Zekeriya Köy Camisinde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Vali Selçuk Aslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Atabaş ailesine taziyede bulundular. - DÜZCE