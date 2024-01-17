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Şehit Piyade Er Cemal Akbaş'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Piyade Er Cemal Akbaş'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Er Cemal Atabaş'ın annesi Elmas Atabaş, Gölyaka Zekeriya Köy Camisinde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Vali Selçuk Aslan ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da cenazeye katılarak Atabaş ailesine taziyede bulundular.

Şehit Piyade Er Cemal Akbaş\'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
17.01.2024 - 00:13,  Güncelleme: 00:15
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DÜZCE(İHA) – Şehit Piyade Er Cemal Akbaş'ın vefat eden annesi Elmas Atabaş son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta 1997 yılında şehit olan Piyade Er Cemal Atabaş'ın annesi Elmas Atabaş vefat etti. Şehit annesi için Gölyaka Zekeriya Köy Camisinde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Vali Selçuk Aslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Atabaş ailesine taziyede bulundular. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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