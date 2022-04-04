Şehit annesine sürpriz jest - Son Dakika
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Şehit annesine sürpriz jest

04.04.2022 11:09
Şehit annesine sürpriz jest

Erzurum GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler, Şehit annesi Hazal Teyze'ye (Şimşek) anlamlı doğum günü sürprizi yaptı.

Erzurum GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler, Şehit annesi Hazal Teyze'ye (Şimşek) anlamlı doğum günü sürprizi yaptı. Kendi elleriyle doğum günü pastası hazırlayan gençler, şehit annesine vefa örneği gösterdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi gençlik liderleri, gönüllü gençler ve müzik kulübü şehit annesine Hazal Şimşek'e anlamlı bir jest yaptı. Şehit annesi Hazal teyzenin doğum gününü Yakutiye Gençlik Merkezinde sazlı sözlü olarak kutladılar. Gençlerin kendi elleri ile hazırladıkları doğum günü pastasını kesen yaşlı kadın, duygu dolu anlar yaşadı.

Şehit Mehmetçik Mehmet Şimşek'in annesi Hazal Şimşek, gençlik liderleri ve gönüllü gençleri daveti üzerine Yakutiye Gençlik Merkezi'ne getirildi. Gençlik merkezinin girişinde alkışlarla karşılanan şehit annesi Hazal Şimşek'e Yakutiye Gençlik Merkezi'nde doğum günü kutlaması yapıldı. Gençler kendi elleriyle hazırladıkları yaş pasta ile Hazal Şimşek'in doğum gününü kutladılar.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müzik Kulübü de seslendirdiği kahramanlık türküleriyle şehit annesi Hazal Şimşek'i şereflendirdiler. Müzik kulübü, "Çanakkale içinde aynalı çarşı', 'Eledim eledim höllük eledim', "Baş koymuşum Türkiyemin Yoluna', 'Çırpınırdın Karadeniz' gibi türküleri seslendirdiler.

Yaklaşık 29 yıl önce Van'da operasyona giderken, teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen Mehmet Şimşek'in annesi Hazal Şimşek, Yakutiye Gençlik Merkezi'nde kendisi için hazırlanan doğum günü kutlamasında oldukça duygulu anlar yaşadı. Hazal Teyze, Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, gençlik liderleri ve gönüllü gençlere teşekkür etti.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz da, şehit annesi Hazal Teyze'ye gençlerin her zaman vefa gösterdiğinin altını çizerek, "Biz devamlı gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle Hazal Teyzemizin evine giderek kendisini ziyaret ediyoruz. Bu kez de doğum gününde bir sürpriz yapalım dedik ve kendisini gençlik merkezimizde ağırladık. Kendi elleri ile Hazal teyzemiz için doğum günü pastası hazırlayan gençlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Şehit annesine sürpriz jest
Şehit annesine sürpriz jest
Şehit annesine sürpriz jest
Şehit annesine sürpriz jest
Şehit annesine sürpriz jest
Şehit annesine sürpriz jest

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Yakutiye, gençlik, Doğum, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit annesine sürpriz jest - Son Dakika


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