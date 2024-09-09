Şehit Askere Doğum Acısı: Erkek Bebek Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Şehit Askere Doğum Acısı: Erkek Bebek Dünyaya Geldi

Şehit Askere Doğum Acısı: Erkek Bebek Dünyaya Geldi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde devrilen zırhlı araçta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı, Balıkesir'de doğum yaptı. Eşinin şehit olduğu haberini aldıktan sonra hastaneye kaldırılan Gizem, sezaryenle sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Aile yakınları, şehidin evladına hayırlı ömürler dileyerek acıyı paylaştı.

09.09.2024 10:11
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit olan 4 askerden biri olan Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı, Balıkesir'de doğum yaptı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş şehit oldu. Ispartalı Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı ise doğum hazırlığı nedeniyle Balıkesir'deki baba evinde bulunuyordu.

Eşinin şehit olduğu haberini alan Gizem Büyükçaylı, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil servisine kaldırılan Büyükçaylı, sezaryen ile doğuma alındı. 8 aylık hamile olan Gizem Büyükçaylı, erkek bebek dünyaya getirdi. Büyükçaylı'nın servisteki kontrolleri devam ediyor. Gizem Büyükçaylı'nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesinde bulunan baba evine de Türk bayrağı asıldı.

Aile yakınlarından İbrahim Bilgin, "Akşam şehit haberini alınca çok üzüldük. Eşinin hamile olduğunu, hastaneye kaldırıldığını duyunca hastaneye geldik. Şehidimizin Mehmet'i sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Allah şehidimize cennet makamı nasip eylesin. Evladına hayırlı ömürler nasip eylesin" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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