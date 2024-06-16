Şehit babaları çocuklarının kabirleri başında hüznü ve gururu bir arada yaşadı - Son Dakika
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Yerel

Şehit babaları çocuklarının kabirleri başında hüznü ve gururu bir arada yaşadı

Batman'da Babalar Günü münasebetiyle şehit çocuklarının kabirlerini ziyaret eden şehit babaları, hüznü ve gururu bir arada yaşadı.

16.06.2024 14:05
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Batman'da Babalar Günü münasebetiyle şehit çocuklarının kabirlerini ziyaret eden şehit babaları, hüznü ve gururu bir arada yaşadı.

Kurban Bayramı ve Babalar Günü münasebetiyle Sason ilçesinde Daper Şehitliği'nde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, görevi esnasında geçirdiği kaza sonucunda şehit olan Güvenlik Korucusu Nadir Araz ve Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain hava saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Cuma Bağatur'un kabirlerini ziyaret eden şehit babaları ve aileleri, orada Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

"Hüznü ve gururu bir arada yaşıyorum"

Babalar Günü'nde oğlunun kendisine gelmediği için kendisinin kabrini ziyaret ettiğini belirten Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain hava saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur, hüznü ve gururu aynı anda yaşadığını belirterek, "Oğlum sen bana gelemedin ama ben sana geldim. Bugün Babalar Günüdür. Seni unutmayacak daima da gurur duyacağım. Bugün Babalar Günü olduğu için oğlum bana gelemedi ben ona geldim. Bugün hem hüzünlüyüm hem de gururluyum. Çünkü benim oğlum vatanı için canını verdi bütün şehitlerimiz gibi. Çok üzgün ve çok gururluyum. Şehitlerimiz vatan ve bayrak için canlarını feda ettiler. Teröristler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Bu uğurda bir oğlum şehit oldu. Benim 8 çocuğum ve 8 de torunum daha var. Gerekirse hepimiz vatanımız ve bayrağımız uğruna şehit olmaya hazırız" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Babalar Günü, Batman, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit babaları çocuklarının kabirleri başında hüznü ve gururu bir arada yaşadı - Son Dakika


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