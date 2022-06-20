Şehit babalarının Babalar Günü'nü tebrik eden Börü, devletin ve milletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, Babalar Günü dolayısıyla şehit J. Er Ramazan Sancak'ın babası Abdullah Sancak, şehit J. Er Ahmet Oyuklu'nun babası Hasan Oyuklu ve şehit J. Er İsmail Karabayram'ın babası Nazif Karabayram'ı ikametlerinde ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Şehit babaları unutulmadı - Son Dakika

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