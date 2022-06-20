Şehit babaları unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit babaları unutulmadı

20.06.2022 09:39
Şehit babaları unutulmadı

Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, Babalar Günü dolayısıyla şehit J. Er Ramazan Sancak'ın babası Abdullah Sancak, şehit J. Er Ahmet Oyuklu'nun babası Hasan Oyuklu ve şehit J. Er İsmail Karabayram'ın babası Nazif Karabayram'ı ikametlerinde ziyaret etti.

Kütahya Vali Yardımcısı Aydın Börü, Babalar Günü dolayısıyla şehit J. Er Ramazan Sancak'ın babası Abdullah Sancak, şehit J. Er Ahmet Oyuklu'nun babası Hasan Oyuklu ve şehit J. Er İsmail Karabayram'ın babası Nazif Karabayram'ı ikametlerinde ziyaret etti.

Şehit babalarının Babalar Günü'nü tebrik eden Börü, devletin ve milletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden şehit aileleri, Vali Yardımcısı Aydın Börü'ye teşekkür ettiler.

Ziyaretlerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Merkez pazar yeri inşaat alanını inceledi Merkez pazar yeri inşaat alanını inceledi Vali Aksoy: 'Babalar, koşulsuz sevginin timsalidir' Vali Aksoy: 'Babalar, koşulsuz sevginin timsalidir'
Kaynak: İHA

Babalar Günü, Kütahya, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit babaları unutulmadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:33 Endonezya'da canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni tutuklandı
09:21 Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski bir "gerilla" savaşçısı olan Gustavo Petro kazandı
09:01 Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler iyice koptu! 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı
09:00 Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fit vücuduna takipçilerinden yorum yağdı! "Görsel şölen yaşadık"
08:46 Erdoğan 10 günde iç ve dış ilişkiler açısından iki kritik görüşmeye katılacak! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu da masaya yatırılacak
08:37 Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti
08:18 İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu! 18 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
08:11 Başak Dizer, Babalar Günü'nde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlunun fotoğrafını paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay...
21:38 Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi
21:25 İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 09:44:17. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit babaları unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement