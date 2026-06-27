Şehit babalarının mezarına karneleriyle koştular

Geçtiğimiz yıl Eskişehir'deki orman yangınında şehit düşen dozer operatörü Eyüp Dereli'nin çocukları Batuhan ve Defne, karneleriyle babalarının mezarına koştu. 11 yaşındaki Batuhan, "Yanımda babam olmadığı için kötü hissediyorum ama onu gururlandırdığım için mutluyum" dedi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken, 23 Temmuz 2025 tarihinde Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasında kalan 10 şehitten biri olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin evinde, bu karne dönemi hem gurur hem de burukluk bir arada yaşandı. Ortaokulun ilk kademesi olan 5. sınıfı 94 ortalamayla ve Takdir Belgesi ile bitiren 11 yaşındaki Batuhan Dereli ile 4. sınıfa geçen 10 yaşındaki kız kardeşi Defne Dereli, karnelerini aldıklarının ertesi günü babalarının kabrini yolunu tuttu. İki kardeş, aldıkları başarı belgelerini babalarının Eskişehir Kanlıpınar Şehitliği'ndeki kabrine götürerek onun aziz hatırasına sundular. Babalarını vatan görevinde, yeşil vatanı korurken şehit veren Dereli kardeşler, eğitim hayatlarındaki başarılarıyla göz dolduruyor.

Öte yandan Batuhan ve Defne Dereli'nin geçtiğimiz Babalar Günü'nde, babalarının kabrine astığı duygu dolu notlar, dikkat çekti.

"Babam yanımda olsaydı ondan elektrikli scooter isterdim"

Babasının yokluğunu yüreğinde hisseden 11 yaşındaki Batuhan Dereli, karnesini aldıktan sonra duygularını ve geleceğe dair hayallerini şu sözlerle iki ana bölümde aktardı:

"Bugün karnemi aldığımda eğer babam yanımda olsaydı, muhtemelen elektrikli scooter isterdim. Daha önceden babamdan elektrikli bisiklet istemiştim ama yaşım küçük olduğu için şimdilik şu anda elektrikli scooter. Babam bizi üzmemek, kırmamak için ne istersek yapıyordu. Bu yıl 5. sınıfı bitirdim. Ortaokulun ilk kademesi olduğu için bayağı zorladı. Buna rağmen çalışa çalışa, 94 ortalama ile takdir belgesi aldım. En sevdiğim ders beden eğitimi, en sevdiğim öğretmenim Elif Hoca."

"Babamı gururlandırdığım için mutluyum"

Babasını gurulandırdığına inandığını söyleyen ve dozer operatörü olma hayalini yineleyen Batuhan Dereli, "Hem babamın izinden gidip dozerci olma hayalim hala geçerli hem de futbolcu olmayı düşünüyorum. En sevdiğim sporcu, Eskişehirspor'dan Bora Gömen. İleride Eskişehirspor'da oynamak isterim. Yanımda babam olmadığı için kötü hissediyorum ama aynı zamanda mutluluk da var. Takdir aldığım için, onu gururlandırdığım için mutluyum. Yarın babamın yanına gideceğim, karnemi de götüreceğim" dedi. - ESKİŞEHİR