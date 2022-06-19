Şehit babalarının mezarını gül suyuyla temizlediler - Son Dakika
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Şehit babalarının mezarını gül suyuyla temizlediler

19.06.2022 10:04
Şehit babalarının mezarını gül suyuyla temizlediler

2017 yılında İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Battal Yıldız'ın eşi ve çocukları Babalar Günü'nde ziyaret ettikleri babalarının mezarını gül suyu dökerek temizledi.

2017 yılında İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Battal Yıldız'ın eşi ve çocukları Babalar Günü'nde ziyaret ettikleri babalarının mezarını gül suyu dökerek temizledi. Şehit çocukları Babalar Günü hediyesi olarak da getirdikleri rüzgar güllerini babalarının mezarına dikti.

16 Temmuz 2017'de İstanbul E-5 İçmeler Mahallesi İstasyon Köprüsü üzerinde hırsızlık şüphesi ile yaşanan kovalamaca esnasında şüphelinin ateş etmesi sonucu, göğsünden vurularak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Battal Yıldız'ın eşi ve çocukları bu Babalar Günü'ne de buruk girdi. Konya'nın Akşehir ilçesindeki Şehitlikte bulunan eşinin mezarını 2 oğluyla birlikte ziyaret eden Şehit Battal Yıldız'ın eşi Emine Yıldız, oğullarıyla birlikte mezarı temizleyip bakım yaptı. Hortumla su tutarak mezarı tozlardan arındıran Emine Yıldız daha sonra elindeki bezle mezardaki suları temizledi. Şehidin büyük oğlu Hasan İlyas (11) ve küçük oğlu Mehmet Ali'de (7) ellerindeki gül suyunu bezlere dökerek babalarının mezar taşını ve tüm mezarı gül suyuyla sildi. Babalar Günü diye babalarına hediye diye de getiren şehidin çocukları, 2 adet rüzgar gülünü de babalarının mezarına dikti.

Babası için şehitlik bahçesine kiraz fidanı dikti

Şehitlik bahçesine oğlunun isteği ile şehit eşinin en sevdiği meyve olan kiraz fidanı diktiklerini anlatan şehidin eşi Emine Yıldız, "İkinci Babalar Günüydü. Biz Konya'ya taşınmıştık. Okulda Babalar Günü için hazırlıklar yapılıyordu. Hasan İlyas'la akşam yemeği yiyorduk. Yemek yerken bana sordu 'Babam en çok hangi meyveyi seviyor?' diye. Ben de şeftali ile kirazı çok sever dedim. Niye sordun diye oğluma sordum. O da Babalar Günü'nde şehitliğin bahçesine kiraz ağacı diksek, babam yiyemese de onun yerine başkaları yese dedi. Ağaç dikme mevsimi dışıydı. Çünkü Babalar Günü kiraz ya da başka bir meyve ağacının dikilmesi için uygun değildi. Bayağı bir araştırma yaptık. Büyük saksılarda ağaç kendi köklerini toprakta hissediyormuş. O tarz bir fidancı bulduk. Sonra o fidanı getirdik, şehitliğe diktik. Diktiğinizde de 'çok umutlanmayın bu fidan tutmaz' dediler ama çok güzel şekilde tuttu. Geçen sene üçüncü Babalar Gününde elimizde küçücük bir kiraz tanesi vardı. Bu sene mevsimden dolayı nedendir bilmiyorum kiraz yoktu ama geçen seneki kiraz meyvesi ile fotoğraf bile çektirdik. O kirazı da geçen yıl Babalar Gününde kopardık" dedi.

"Adın şenlensin babam"

Babalar günü dolayısıyla babasının mezarında annesi ve kardeşi ile birlikte dua eden şehidin büyük oğlu Hasan İlyas, "Çok söylenecek bir şey yok. Babama Babalar Gününde hediye olarak rüzgar gülü getirdik. Geçen yılki Babalar Gününde de solar panelli ışık aldık. Adın şenlensin babam" dedi

Babası şehit olduğunda 16 aylık olan şehidin küçük oğlu Mehmet Ali 'de, hayattayken babasının omzuna oturamadığı için onun mezar taşına oturarak "babamı rüyamda görüyorum. Babam rüyamda beni omzuna alıyor" dedi.

"Babasının mezar taşı oğlum için babasının omzu"

Küçük oğlu Mehmet Ali'nin babasının boynuna hiç binemediğini söyleyen şehidin eşi Emine Yıldız, "Mezarlığa her geldiğimizde oğlum hep babasının mezar taşının üstüne oturur biz de onun fotoğrafını çekeriz. Burasıda bizim için babamızın boynu sayılır ve oraya bir çıkarız. Hasan İlyas da şu an beni ağlama diye dürtüyor. Oğlum geçen yıl sosyal medyada paylaşmış 'bizim babamız yanımızda değil ama bizi bir ömür boyu görecek' diye. Onları balalarına layık bir şekilde yetiştirip gün gelip karşımıza çıktığı zaman, peygamber efendimizin komşusu olarak onun karşısına alnı ak bir şekilde çıkabilmeyi nasip etsin. Ben Hasan İlyas'a her zaman aynı şeyi söylerim. Baban sana elini uzattığı zaman ona layık bir evlat olabilecek onun karşısına çıkabilmeyi bizlere nasip etsin. Emanetlerin emanetlerimdi dedim ben son nefesinde onun yanından ayrılırken. Emanetlerine sahip çıkabildim demeyi bana nasip etsin" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

Babalar Günü, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit babalarının mezarını gül suyuyla temizlediler - Son Dakika

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