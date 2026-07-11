FETÖ\'cülere hakkımı helal etmiyorum

Ankara'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Hacı Ali Oruç, FETÖ'cü hainlere hakkını asla helal etmediğini anlatarak, "Bize çok büyük acılar çektirdiler. O hainler cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Hakkımızı asla helal etmiyoruz. Gerekirse ben de hayatta olan oğlum da bu vatan için canımızı seve seve vermeye hazırız. Allah bizi vatansız, yurtsuz bırakmasın" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Hacı Ali Oruç (61), hain saldırının 10. yıl dönümü yaklaşırken yaşananları dün gibi hatırlıyor.

Evlatlarının mezarı başında hasret giderdi

Baba Oruç, evlatlarının merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret edip dua etti. Mezar başında ağlayan baba Oruç, daha sonra gazetecilere konuştu. Her hafta kabir ziyaretine geldiğini belirten baba Oruç, evlatlarına duyduğu özlemin ilk günkü gibi sürdüğünü söyleyerek, "Gerçekten acı büyüktür ama Allah'tan gelen başımızın üstünde yeri vardır. Ben her hafta, özellikle cuma günleri evlatlarımın yanına geliyorum. Kendileriyle konuşuyor, hasret gideriyorum. Yollara baka baka artık gözlerimiz yolda kaldı. O hain FETÖ'cüler beni iki evladımdan kopardı. Rabbim onlara mahşerde de yer vermesin" diye konuştu.

"İki kardeş birlikte doğdu, birlikte şehit oldu"

Evlatlarının şehitlik mertebesine ulaştığı için gurur duyduğunu ifade eden Hacı Ali Oruç, ikiz kardeşlerin hayatlarının her anında birlikte olduklarını belirterek, bu birlikteliğin şehadetle de devam ettiğini anlattı. Evlatlarının cuma günü dünyaya geldiğini ve yine bir cuma günü şehit olduklarını anlatan baba Oruç, "Şehitlik güzel bir makam, herkese nasip olmaz. İki kardeş beraber dünyaya geldiler, beraber göreve başladılar ve beraber de Allah'ın huzuruna gittiler. Evlatlarım cuma günü doğdu, cuma günü de şehit oldu. Bu yüzden onlarla gurur duyuyorum. Elbette özlüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman onlarla konuşuyor, hasret gideriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Oğlumun emanetlerine son nefesime kadar sahip çıkacağım"

Şehit polis memuru Ahmet Oruç'un geride bıraktığı 10 yaşındaki kızına sahip çıktığını belirten baba Ali Oruç, "Ahmet'imin kızı 10 yaşına girdi. Buraya geldiğimde oğluma sesleniyorum; 'Hem kızın hem de hanımın için hiç gözün arkada kalmasın. İki cihan bir olsa da gözüm onların üzerinde.' Onlar benim canım ciğerim, Ahmet'imin emanetleri. Son nefesime kadar yanlarında olacağım. Her zaman destekçileri olacağım. Allah onları başımızdan eksik etmesin" dedi.

"Hakkımı helal etmiyorum"

FETÖ'cülere hakkını hiçbir zaman helal etmeyeceğini vurgulayan Hacı Ali Oruç, şehit ailelerinin yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu belirterek, vatan söz konusu olduğunda kendisinin ve hayatta olan oğlunun da canını vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Oruç, "Ben evladımı vatan için verdim. Vatanım olmazsa yaşayamam ama evlatsız yaşamaya razıyım. Allah bizi vatansız, yurtsuz bırakmasın. Ben hakkımı helal etmiyorum. Şehit ailelerinin tamamı da aynı düşüncededir. Ahirette onlardan hesap soracağız. Anne-babanın evlatsız, eşin kocasız, çocukların babasız kalması kolay değil. Bize çok büyük acılar çektirdiler. O hainler cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Hakkımızı asla helal etmiyoruz. Gerekirse ben de hayatta olan oğlum da bu vatan için canımızı seve seve vermeye hazırız. Allah bizi vatansız, yurtsuz bırakmasın" diye konuştu. - ADANA