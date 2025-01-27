Şehit Üsteğmen İsmail Demircan Anıldı

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Terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen İsmail Demircan, şehadetinin sene-i devresinde Gölcük Şehitler Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Gölcük, terörle mücadelede şehit olan kahraman askerini unutmadı. 26 Ocak 1999 tarihinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen İsmail Demircan, şehadetinin sene-i devresinde Gölcük Şehitler Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine şehidin ailesi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualar ile sona erdi. Törende Başkan Sezer, şehit ailelerine sabırlar diledi. - KOCAELİ