Şehit Dr. Ekrem Karakaya dualarla anıldı

Görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu 6 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya; vefatının üçüncü yıl dönümünde Kayseri'deki mezarı başında dualarla anıldı.

Anma programına Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Personel Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Doğan, Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Fatih Demir, hastane yöneticileri, Konya Şehir Hastanesi'nden mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Erşan; "Görevi başında hain bir saldırı sonucu kaybettiğimiz Ekrem kardeşimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Aradan üç yıl geçti ama acımız ilk günkü gibi taze. Mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza sabırlar diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. Konya Şehir Hastanesi'nden bir mesai arkadaşı da, şehidin arkadaşlarının selamlarını ileterek onlar adına yazılan mektubu mezarı başında okudu.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi. - KAYSERİ