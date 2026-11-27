Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 1998 yılında Hakkari kırsalında terör örgütünün düşürdüğü helikopterde şehit olan Esin Akay, adını taşıyan okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından 28 yıldır unutulmuyor. Şehadetinin 28'inci yılında şehidin anne ve babasını evlerinde ziyaret eden öğrenciler, ardından mezarına çiçek bırakarak dua etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 1998 yılında Hakkari kırsalında PKK terör örgütünün düşürdüğü helikopterde şehit olan Esin Akay, adını taşıyan Şehit Esin Akay İlkokulu ve Ortaokulu tarafından 28 yıldır her 27 Kasım'da düzenlenen etkinlikle anılıyor.

Şehidin şehadetinin 28'inci yılında okul müdürleri Kazım Ceyhan ve Mehmet Altıntaş, öğretmenler ve öğrenciler, ilk olarak şehidin Emcelli Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa Akay ile annesi Hediye Akay'ı evlerinde ziyaret etti. Şehit ailesinin ellerini öpen öğrenciler, aileyle bir süre sohbet etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehit ailesi, öğrencileri memnuniyetle karşılayarak kendilerine şeker ve çikolata ikram etti.

Şehidin mezarına çiçek bırakıp dua ettiler

Aile ziyaretinin ardından öğretmenler ve öğrenciler, Emcelli Mezarlığı'nda bulunan Şehit Esin Akay'ın kabrini ziyaret etti. Şehidin mezarına çiçek bırakan öğrenciler, dualar ederek şehidi rahmet ve minnetle andı.

Okul Müdürü Mehmet Altıntaş, şehidi her yıl 27 Kasım'da saygıyla andıklarını belirterek, "Şehidimizi her yıl 27 Kasım'da saygıyla anıyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

Şehit Esin Akay için 28 yıldır sürdürülen anma geleneği, vefa ve şehitlere duyulan minnetin gelecek nesillere aktarılması açısından anlamlı bir örnek oluşturdu.