Şehit Eşi Eşinin Adının Yaşatılmasını İstiyor
02.03.2026 18:24  Güncelleme: 18:30
Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'de 2020 yılında şehit olan Fatih Akbulut'un eşi Funda Akbulut, tek isteğinin eşinin adının Adana'da sokakta, okulda, parkta ya da sağlık ocağında yaşatılması olduğunu belirterek, "Eşimin adı yaşasın, başka bir şey istemiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Funda Akbulut, 5 yıl görüştüğü Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (26) ile 27 Ağustos 2019'da evlendi. Evliliğin ardından Fatih Akbulut, Resulayn bölgesini kapsayan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevlendirildi. Genç çift evliliklerinin ardından yalnızca iki kez bir araya gelebildi. Evliliklerinin dördüncü ayında 8 Ocak 2020'de yol kontrolü sırasında düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Fatih Akbulut'un cenazesi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi.

Eşinin izne gelmesini beklerken Türk bayrağına sarılı tabutunu karşılayan Funda Akbulut, yaşadığı acının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Şehit eşinin adının yaşatılmasını isteyen Akbulut, bu kapsamda Sarıçam Belediyesi'ne başvuruda bulunduğunu ancak henüz bir sonuç alamadığını ifade etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Akbulut, şunları söyledi:

"Eşim bu vatan için biz rahat uyuyalım diye canını verdi. Ama eşimin ismi hiçbir yere verilmedi. Bir okula, sağlık ocağına ya da bir yola verilebilir ama verilmedi. Yavaş yavaş umudumu kaybediyorum. Keşke verseler. İsmi herhangi bir yere verilirse onu gördükçe gururlanırım. Derim ki benim eşimin de doğduğum büyüdüğüm memleketimde adı var."

Akbulut, eşinin isminin sokağa verilmediğini ancak herhangi başka bir yere verilebileceğini belirterek, "En azından sokağa olmasa bile parka, okula, sağlık ocağına ismi verilebilir. İsminin verilmemesine çok üzüldüm. Eşimin ne hayalleri vardı. Belki çocuğumuz olacaktı, olmadı. Niye çok görülüyor anlamıyorum ki. Çok bir şey istemiyorum. Eşimin adı yaşasın, o beni mutlu eder" diye konuştu.

Şehit eşinin adının yaşatılmasının kendisi için en büyük teselli olacağını ifade eden Akbulut, yetkililerden destek beklediğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Adana, Yerel, Son Dakika

