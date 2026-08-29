Şehit Fatih Çaybaşı Zafer Bayramı öncesi dualarla anıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında gerçekleştirdiği Artvin programı sırasında konvoyuna yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde dualarla anıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 2016 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin programı kapsamında seyir halinde bulunan konvoyuna terör örgütü mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda güvenliği sağlayan Jandarma Er Fatih Çaybaşı şehit oldu. Artvin Off-Road Kulübü tarafından, şehit Çaybaşı'nın hatırasını yaşatmak amacıyla saldırının gerçekleştiği bölgede daha önce bir çeşme yaptırıldı.

Artvin Off-Road Kulübü, Şavşat Off-Road ve Dağcılık Kulübü ile Çoruh Arama Kurtarma Kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde bölgeye giderek çeşme ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı için dua edildi.

Şavşat Off-Road ve Dağcılık Kulübü Başkanı Murat Çakal, "2016 yılında hain terör saldırısında şehit edilen Jandarma Er Fatih Çaybaşı'nın anısına Artvin Off-Road Kulübü tarafından yaptırılan çeşmenin temizliğini gerçekleştirdik. Şavşat Off-Road ve Dağcılık Kulübü, Artvin Off-Road Kulübü ve Çoruh Arama Kurtarma Kulübü olarak; canlarını hiçe sayıp gösterdikleri kahramanlıkla huzur ve güven içerisinde yaşamamızı sağlayan şehitlerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz şehidimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz" dedi.