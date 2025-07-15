Şehit Fatih Dalgıç kabri başında dualarla anıldı

15 Temmuz günü darbe girişimi esnasında İstanbul'da şehit düşen Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç, Çifteler ilçesi Alikan mahallesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz günü darbe girişimi sırasında İstanbul'da görevli arkadaşlarına yardım etme amaçlı gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nde meydana gelen çatışmada şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç unutulmadı. Şehit Dalgıç, hain darbe girişiminin yıldönümünde Eskişehir'in Çifteler ilçesi Alikan mahallesindeki kabri başında düzenlenen program ile anıldı.

İlk olarak Şehit Dalgıç'ın kabri başında dua eden Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberdeki protokol üyeleri daha sonra şehidin mezarına kırmızı karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan program şehit için saygı atışı ile devam etti. Ardından dua edilmesiyle program sona erdi. - ESKİŞEHİR