Şehit Halasının İzinde: Küçük Gülşah\'a PÖH Üniforması

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında, 15 Temmuz şehidi Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in adını taşıyan 10 yaşındaki yeğeni Gülşah Güler'e Polis Özel Harekat üniforması hediye edildi. Halasının izinden gitmek istediğini söyleyen küçük Gülşah, programa katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Marmaris Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitlerini Anma Programı'nda anlamlı anlar yaşandı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in adını taşıyan ve halasının izinden gitmeyi hedefleyen 10 yaşındaki yeğeni Gülşah Güler'e, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman tarafından Polis Özel Harekat üniforması hediye edildi.

Üniformayı büyük bir mutlulukla teslim alan küçük Gülşah, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman'a teşekkür ederek üniformayı gururla giyeceğini söyledi. En büyük hayalinin halası gibi Polis Özel Harekat personeli olmak olduğunu ifade eden Gülşah, bu hedefe ulaşabilmek için derslerine çok çalışacağını ve bir an önce büyümek istediğini dile getirdi.

Anma programında yaşanan bu anlamlı an, katılımcılara duygu dolu anlar yaşatırken, şehit Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in hatırası da yeğeninin kurduğu polislik hayaliyle bir kez daha yaşatıldı. - MUĞLA