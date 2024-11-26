Şehit Gündüz birinci sene-i devriyesinde dualarla yad edildi

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Refahiyeli şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, birinci sene-i devriyesinde, Şahaloğlu köyünde dualarla anıldı.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan hain saldırı sonucu geçen yıl şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz birinci sene-i devriyesinde, Şahaloğlu köyünde kabristanı başında yad edildi. Programa Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'da katıldı.

Şehit Gündüz'ün ruhuna Mevlid-i Şerif okundu. - ERZİNCAN