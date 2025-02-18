Şehit Hakan Bali ilk-ortaokulunda yeni kütüphane açıldı - Son Dakika
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Yerel

Şehit Hakan Bali ilk-ortaokulunda yeni kütüphane açıldı

Şehit Hakan Bali ilk-ortaokulunda yeni kütüphane açıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyü'nde bulunan Şehit Hakan Bali İlk/Ortaokulu'nda, hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan "Celal delibaş ve kazım uçar" Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

18.02.2025 16:46
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyü'nde bulunan Şehit Hakan Bali İlk/Ortaokulu'nda, hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan "Celal delibaş ve kazım uçar" Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

Açılışa Besni Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Kaymakam Adayı Muhammet Burak Katrancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ramazan Çoban ve Mehmet Sercan Seçinti katıldı.

Kütüphane, Hakan Muhasebe sahibi Hakan Delibaş ve Patikule Veteriner Kliniği sahibi Muhammet Hakan Uçar tarafından yaptırıldı. Ayrıca, Patikule Veteriner Kliniği sahibi Muhammet Hakan Uçar'ın babası, okul müdür yardımcısı Kazım Uçar'ın adına kazandırıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Çağlar Partal, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi ve kütüphanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel de bu anlamlı bağışın eğitim camiasına önemli katkılar sunduğunu belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Besni, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Hakan Bali ilk-ortaokulunda yeni kütüphane açıldı - Son Dakika


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