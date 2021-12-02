Şehit Hasan Ergin, 54 yıl sonunda köyüne defnedildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da vatani görevi sırasında şehit düşen jandarma er Hasan Ergin'in naaşı 54 yıl sonunda köyüne defnedildi.

1968 yılında Şanlıurfa Birecik ilçesinde vatani görevi sırasında şehit olan 1947 Bartın Ulus Düzköyü doğumlu Jandarma Er Hasan Ergin'in naaşının taşınması için Düzköyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Cumhurbaşkanlığına başvurdu. Ergin'in naaşı şehit olduğu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki mezarlığı nakil edilerek köyüne taşındı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy himayelerinde Bartın Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ersin Arslan ve protokol üyeleri şehidin mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Bartın Ulus Düzköyü Muhtarı Hüseyin Yılmaz, şehidin anıt mezarı başında dua okuduktan sonra yaptığı açıklamada, "Hasan Ergin 1968 Yılında Şanlı Urfa'nın Birecik ilçesinde Vatanı görevi sırasında Şehit oldu. O zamanki şartlarda mezarı nakil edilemedi. Köyümüz derneği aracılığı ile Kuzeni Av. Mustafa Ergin tarafından yaklaşık dört ay önce Cumhurbaşkanlığı'na müracaatla devletimizden talep edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tensipleriyle Bartın Valilik ve İl jandarma Alay Komutanlığı görevleriyle köyündeki Anıt Mezara defin edildi. Köyümüze şehitliğimiz imar edildi. Onurlandık, gururumuz oldu. Emeği geçen milletine sahip çıkan başta cumhurbaşkanımıza ve devletimize minnettarız" dedi.

Törende şehit mezarına Cumhurbaşkanlığı adına da çelenk bırakıldı. - BARTIN