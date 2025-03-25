Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar kabri başında anıldı

Manisa'daki görev uçuşu sırasında yaşanan uçak kazasında şehit düşen Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Manisa'da 1998 yılında görev uçuşu sırasında yaşanan uçak kazasında şehit düşen Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan kabri başında dualarla anıldı. Tosya Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehit için dualar edildi. Şehidin kabri başına kırmızı karanfiller bırakıldı ve aziz hatırası bir kez daha yad edildi.

Anma törenine Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ve beraberlerindeki Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve ilçe protokolü katılım sağladı.

Protokol üyeleri şehitlerin vatan uğruna verdiği fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacaklarını ve onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı. - KASTAMONU