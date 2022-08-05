1971 yılında Sivas 'ta şehit olan Şehit Hava Pilot Üsteğmen Ahmet Refik Alp'in eşi Zehra Alp, Yeğeni Halil Kamil Sayın ve Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği (ECDAD) Başkanı Ali Duyan ile birlikte Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ederek 3 Eylül İlkokulu Z Kütüphanesine şehidin isminin verilmesinden dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eylül, Emet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Şehit ailesinden Kaymakam Çiçek'e teşekkür ziyareti - Son Dakika

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