Şehit ailesinden Kaymakam Çiçek'e teşekkür ziyareti - Son Dakika
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Şehit ailesinden Kaymakam Çiçek'e teşekkür ziyareti

05.08.2022 11:24
Şehit ailesinden Kaymakam Çiçek'e teşekkür ziyareti

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Ahmet Refik Alp'in ailesi Emet 3 Eylül İlkokulu Z Kütüphanesine şehidin isminin verilmesinden dolayı Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Şehit Hava Pilot Üsteğmen Ahmet Refik Alp'in ailesi Emet 3 Eylül İlkokulu Z Kütüphanesine şehidin isminin verilmesinden dolayı Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

1971 yılında Sivas'ta şehit olan Şehit Hava Pilot Üsteğmen Ahmet Refik Alp'in eşi Zehra Alp, Yeğeni Halil Kamil Sayın ve Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği (ECDAD) Başkanı Ali Duyan ile birlikte Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ederek 3 Eylül İlkokulu Z Kütüphanesine şehidin isminin verilmesinden dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Şehit ailesinden Kaymakam Çiçek'e teşekkür ziyareti - Son Dakika

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