20 Mart 1993 tarihinde Mardin Midyat ilçesi Düzgeçit mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Jandarma Er Sadık Uçar'ın Çavdarhisar ilçesi Hacımahmut köyünde bulunan mezarının bakımı jandarma tarafından yapıldı, dualar edildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli iken Midyat ilçesi Düzgeçit mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışma sonucu 20 Mart 1993 tarihinde şehit olan Jandarma Er Sadık Uçar'ın Çavdarhisar ilçesi, Hacımahmut köyünde bulunan mezarının bakımı yapıldı, mezar başında dualar edildi. Ayrıca İzmir'de yaşayan eşi Nezahat Uçar, telefon ile aranarak hali hatırı soruldu. Uçar, görüşme sonucunda herhangi bir istek ve talebinin olmadığını belirtti. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Şehit Jandarma Er Sadık Uçar'ın mezarı jandarma tarafından bakım yapılarak dualar edildi - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.