Şehit Jandarma Er Tanbaş\'ın naaşı, 22 yıl sonra memleketi Kastamonu\'ya taşındı

Giresun'da şehit düşen Jandarma Er Özkan Tanbaş'ın naaşı, ailesinin talebi üzerine 22 yıl sonra İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Küre ilçesindeki aile mezarlığına taşındı.
2003 yılında Giresun'da görev yaparken hastalanarak şehit düşen Jandarma Er Özkan Tanbaş'ın cenazesi, o dönem İstanbul Kilyos Mezarlığı'na defnedilmişti. Aradan geçen 22 yılın ardından anne Hacer ve babası Ramazan Tanbaş'ın isteği üzerine, şehit Tanbaş'ın naaşı İstanbul'dan alınarak memleketi Kastamonu'nun Küre ilçesine getirildi.
Küre ilçesinde resmi askeri tören düzenlendi. Törene Tanbaş ailesinin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından şehidin naaşı, ailesinin isteği doğrultusunda aile mezarlığına defnedildi. - KASTAMONU
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