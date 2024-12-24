Şehit Kamil ve Özdemir bey minnetle anıldı

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Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde direnişin kahramanları Şehit Kamil ve Özdemir Bey anıldı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde anma töreni düzenlendi. İlk anma töreni Şehitkamil Anıtı önünde gerçekleşti. Törene Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil Kaymakam Vekili Ali Sapmaz, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Arkın Bereketoğlu, Cihan Ekici, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 25 Aralık'ın sadece bir şehrin kurtuluş günü olmadığını belirterek, "Bugün, Gaziantep'in onur ve şeref dolu tarihine altın harflerle yazılmış bir destanın yıldönümündeyiz. Bugün bağımsızlığımız için canını veren aziz şehitlerimizi anma, onların bize bıraktığı mirası yüreğimizde yaşatmak için buradayız. 25 Aralık sadece bir şehrin kurtuluş günü değildir. Bu destan Şahin Bey'in inancı, Karayılan'ın dirayeti ve Şehit Kamil'in cesaretiyle yazılmıştır ve elbette isimsiz nice kahramanın alın teri, kanı ve gözyaşı ile yoğrulmuştur. Şahin Bey, düşmana karşı "Vatanı namus bilmişiz, geri dönemeyiz" diyerek canını feda etmiş. Karayılan, Antepliler, vurulursa ölür ama asla teslim olmaz diye haykırmıştır. 14 yaşındaki Şehit Kamil vatan uğruna verdiği canıyla bu milletin bağımsızlık tutkusunu en saf halini temsil etmiştir. Antep halkı yokluk içindeyken bile vatan toprağını korumayı görev bilmiş, kadın erkek genç yaşlı demeden direnişe katılmıştır. Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bunu o kahramanlara borçluyuz. Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası olan Antep direnişi Antepliler için Kuvay-ı Milliye'nin en güçlü örneklerinden biridir. Bu direniş sadece Antep'in değil, tüm milletimizin bağımsızlık mücadelesine ilham kaynağı olmuştur. Bu yüzden Gaziantep adını tarihe Gazi unvanıyla yazdırmıştır" dedi.

"Vatan toprağına sahip çıkmak en büyük görevimiz"

Şehitlerin emaneti olan vatan toprağına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu onurlu mirasın sorumluluğunu taşırken, şehitlerimize olan borcumuzu unutmamalıyız. Onların emaneti olan bu topraklara, bu vatana sahip çıkmak bize düşen en büyük görevdir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Antep'in bu eşsiz direnişini 'Ben nasıl Anteplilerin gözlerinden öpmeyeyim, Antepliler yalnız Antep'i değil, Anadolu'yu da kurtardılar. Milli Müdafaa'da öncü oldular' sözleriyle övgüyle anmış ve Gaziantep Savunması'nın milli mücadeleye yaptığı katkının altını çizmiştir. Bizler de bu büyük mücadelenin lideri, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz. Başta Şahin Bey, Karayılan ve Şehit Kamil olmak üzere adı yazılmamış tüm isimsiz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

İkinci tören, Özdemir Bey'in mezarı başında yapıldı. Mezar başında Kur'an-ı Kerim okunarak, çiçek sunumu yapıldı. - GAZİANTEP