Şehit kızı Asel'e doğum günü sürprizi - Son Dakika

Payas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan 'ın 4 yaşına giren kızı Asel Sarıcan'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var