Şehit kızı Ayşegül Oymak dünya evine girdi - Son Dakika
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Şehit kızı Ayşegül Oymak dünya evine girdi

Şehit kızı Ayşegül Oymak dünya evine girdi
10.07.2026 14:06
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2008’de Hakkari’de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Nurullah Oymak’ın kızı Ayşegül Oymak, Afyonkarahisar’da düzenlenen törenle evlendi. Duygusal anların yaşandığı düğüne protokol ve davetliler katıldı.

2008 yılında Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurullah Oymak'ın kızı Ayşegül Oymak, düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Düğün törenine Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkan Vekili Cihan İlhan ile çok sayıda davetli katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle GATA Hastanesi'nde tedavi gören Dernek Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın gönderdiği mesaj, düğün salonunda sunucu tarafından okundu. Mesajın okunması sırasında sunucunun gözyaşlarını tutamaması salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden olurken, davetliler de duygusal anlar yaşadı.

Şehit Oymak'ı 18 yıl önce son yolculuğuna uğurladığını belirten Kumartaşlı, mesajında küçük yaşlarda tanıdığı Ayşegül Oymak'ın bugün gelin olmasının kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti. Kumartaşlı, "Mutlu olmayı sen hak ettin" sözleriyle seslendiği Ayşegül Oymak'a, kurduğu yuvada ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Mesajında şehit Oymak'ı rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirten Kumartaşlı, genç çifte sevgi, sadakat ve bereket içerisinde bir ömür temennisinde bulunarak, vatana, millete ve milli-manevi değerlere bağlı hayırlı evlatlar yetiştirmeleri duasını paylaştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit kızı Ayşegül Oymak dünya evine girdi - Son Dakika

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