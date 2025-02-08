Şehit Mehmet Savunmaz, kendi adını taşıyan okulda anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit Mehmet Savunmaz, kendi adını taşıyan okulda anıldı

Şehit Mehmet Savunmaz, kendi adını taşıyan okulda anıldı

Manisalı şehit Mehmet Savunmaz, şehit oluşunun 33. yılında, adını taşıyan Yunusemre Barbaros Mahallesi Mehmet Savunmaz Ortaokulu'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen törenle anıldı.

08.02.2025 13:37  Güncelleme: 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisalı şehit Mehmet Savunmaz, şehit oluşunun 33. yılında, adını taşıyan Yunusemre Barbaros Mahallesi Mehmet Savunmaz Ortaokulu'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen törenle anıldı. Şehidin aziz hatırası, ailesi, öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen anlamlı törenle yaşatıldı.

1 Şubat 1992 tarihinde Şırnak'ın Gömeç köyünde operasyon dönüşünde şehit olan piyade komando Mehmet Savunmaz, şehit oluşunun 33. yılında, adını taşıyan ortaokulda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen törenle anıldı. Şehidin ikiz kardeşi Kazım Savunmaz'a, öğrenciler tarafından Türk Bayrağı takdim edildi ve şehidin yaşamının anlatıldığı etkinlik düzendi. Mevlit ve duaların ardından, şehidin anılarının yer aldığı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Çok sayıda vatandaşın takip ettiği sergide, şehit Mehmet Savunmaz'ın, çocukluğundan gençlik yıllarına futbol aşkından askerlik günlerine kadar çok sayıda fotoğrafı yer aldı.

Anma programına, şehidin ailesi, gaziler, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Fatih Bozkurt, Yunusemre İlçe Müftüsü Ali Efe, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Doğan ve Özge Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Manisa Şube Başkanı Sefer Dayı ile vatandaşlar katıldı.

Mehmet Savunmaz'ın adının eğitim yuvasında yaşatılmasının büyük bir anlam taşıdığını belirten katılımcılar, şehidin isminin yaşatılmasının ve vatan sevgisinin bu gibi etkinliklerle gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yunusemre, manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Mehmet Savunmaz, kendi adını taşıyan okulda anıldı - Son Dakika


22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:42:59. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Mehmet Savunmaz, kendi adını taşıyan okulda anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.