Trabzon Gazi Anadolu Lisesi Öğrencileri Şehitlikte Bakım Çalışmaları Yapıyor

Trabzon'da bulunan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde kentte bulunan şehitlikte mezar taşlarını deforme olan yerlerinin bakımını yapıyor, mezar taşlarındaki yazıları yeniden boyuyor.
Trabzon Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde şehitlikte anlamlı bir projeye imza atıyor. Ortahisar ilçesinde bulunan Sülüklü Mezarlığı Şehitliği'nde anma günü öncesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik çalışmalarına başlanırken, mezar taşlarındaki yazılarda oluşan deformeler için Gazi Anadolu Lisesi ile görüşüldü. Sosyal sorumluluk programı kapsamında Sülüklü Mezarlığı Şehitliği'nde Görsel Sanatlar Öğretmenleri Kadriye Kara ve Rahman Yıldız sorumluluğundaki lise öğrencileri kolları sıvayarak çalışmalara başladı.
Şehit mezar taşlarındaki silinen isimlerinin boyama işlemini yapan lise öğrencilerinden Şevval Şahin, "Öncelikle burada birinin yattığını hissetmek tüyleri diken diken yapıyor. Farklı bir his. Burada normal hayatta olduğu gibi konuşmuyoruz daha farklı davranıyoruz. Zaman zaman şehit aileleri geliyor. Kolay gelsin diyorlar. Buraya alıştık gibi. İlk geldiğimiz zaman farklıydı ama şuan o kadar farklı gelmiyor" dedi.
Lise öğrencisi Ecrin Naz Özer ise şehit mezarlarındaki yazıları boyadıklarını belirterek, "İlk önce isimleri sonra tarihleri boyuyoruz. Ben normalde bu grubun içerisinde değildim müzik grubundaydım ama ben de gelmek istedim. Bizim için gururlu bir şey. Vatanımızı koruyan kişiler burada. Bu organizasyona katıldığım için mutluyum. Mezarlıkları ziyarete gelen şehit aileleri ile de konuşuyoruz" şeklinde konuştu.
"4 gündür buradayız"
Gazi Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Rahman Yıldız, şehitlikte zaman zaman duygulandıklarını kaydederek, "Buradaki yetkili arkadaşlar okulumuz ile irtibata geçtiler. Biz de buraya en yakın okul olan Trabzon Gazi Anadolu Lisesi olarak bu konuda yetenekli öğrencilerimiz ile birlikte şehitlerin mezar taşlarındaki boyaların kabarıp döküldüğünü gördük. Görsel sanatlar zümre kararı ile beraber sosyal sorumluluk programı kapsamında öğrencilerimiz ile birlikte şehitlerimizin mezar taşlarındaki boyaları bayrağımızı temizleyip boyadık. 4 gündür buradayız. 18 Mart Çanakkale Şehitler Haftası'dır. Bu hafta vesilesiyle bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bize destek veren yetkilileri teşekkür ediyoruz. Biz biraz duygulandık, hüzünlendik. Burada yatanlar bizim için toprağa düşen şehitlerdir. Biz buradakilerle bir anlamda konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, selam veriyoruz. Biz inanıyoruz ki onlar bizi görüyorlar. Burada 3 blok halinde 450'ye yakın şehit var" diye konuştu.
"Şehit mezarlarının taşlarını boyayıp deforme olmuş alanlarını güzelleştirmeye çalışıyoruz"
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Defin İşleri Şube Müdürü Abdulkadir Uçar da öğrenciler ile beraber şehit mezarlarının taşlarını boyayıp deforme olmuş alanlarını güzelleştirmeye çalıştıklarını dile getirerek "18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma programı vesilesiyle her yıl yapmış olduğumuz etkinlik çerçevesinde program öncesinde şehitlik mezarlarımızı temizliğini yapıyoruz. Bu proje için okul müdürümüzle görüştük. Öğrencilerimiz ile beraber şehit mezarlarının taşlarını boyayıp deforme olmuş alanlarını güzelleştirmeye çalışıyoruz. Burada daha önce cezaevi hükümlüsü olan personellerle beraber bu işi yapmıştık. Şimdi de lise öğrencileri ile bu projeyi hayata geçirmiş olduk" ifadelerini kullandı. - TRABZON
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