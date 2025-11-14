Şehit Nuri Özcan Karabük'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi Ankara'daki törenin ardından Karabük'e getirildi. Evli ve iki çocuk babası şehit Nuri Özcan (52) için Sevgi Pınarı Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Ali Erhun'un kıldırdığı cenaze namazına, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karabük Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, gaziler, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, sendika temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Yılmaz Tunç, Şehit Özcan'ın annesi Şamiye Özcan ile babası Mehmet Özcan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Namazın ardından Şehit Özcan'ın naaşı, yüzlerce kişi eşliğinde 5000 Evler Şehitliği'ne defnedildi.