Şehit Nuri Özcan Karabük'te Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şehit Nuri Özcan Karabük'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

14.11.2025 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan memleketi Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.

Haber:  Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın cenazesi Ankara'daki törenin ardından Karabük'e getirildi. Evli ve iki çocuk babası şehit Nuri Özcan (52) için Sevgi Pınarı Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Ali Erhun'un kıldırdığı cenaze namazına, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karabük Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç ve Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, gaziler, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, sendika temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Yılmaz Tunç,  Şehit Özcan'ın annesi Şamiye Özcan ile babası Mehmet Özcan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Namazın ardından Şehit Özcan'ın naaşı, yüzlerce kişi eşliğinde 5000 Evler Şehitliği'ne defnedildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Nuri Özcan Karabük'te Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor
Çorum’da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü Çorum'da tartıştıkları kişi tarafından bıçaklanan baba ve oğlu öldü
CHP lideri Özel’den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli
Bahis soruşturması kapsamında TBMM’den flaş bir çağrı var: O takımlar küme düşürülsün Bahis soruşturması kapsamında TBMM'den flaş bir çağrı var: O takımlar küme düşürülsün
Vaclav Cerny’den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık Vaclav Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık
Affediliyorlar mı Tedesco’dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması Affediliyorlar mı? Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması

15:40
Babaya son veda Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı
Babaya son veda! Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı
15:29
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza
15:25
A Milli Takım’da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
15:09
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı
14:41
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu
Anne ve oğlunun ölümünü aydınlatacak en önemli delil de bulundu
13:31
Türkiye şehitlerini uğurluyor Devlet erkanı Ankara’daki törene katıldı
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 16:58:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Şehit Nuri Özcan Karabük'te Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.