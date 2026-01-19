Şehit Okan Divrik, 25. yılında dualarla anıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesi Güldere Köyü yakınlarında 19 Ocak 2001 tarihinde düşen Cn-235 CASA hafif nakliye uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Okan Divrik, ailesinin de hazır bulunduğu hayır ile şehadetinin 25. yılında memleketi Manisa'da dualarla anıldı.

Bundan 25 yıl önce Kayseri'de Erkilet 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan Cn- 235 CASA hafif askeri nakliye uçağı, 19 Ocak 2001 tarihinde Bünyan ilçesinin Güldere Köyü yakınlarına düşmüş, Hava Pilot Üsteğmen Okan Divrik şehit olmuştu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Hava Pilot Üsteğmen Okan Divrik şehit oluşunun 25. yılında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi organizasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen pilav hayrı ile dualarla anıldı.

Şehit Okan Divrik'in şehadetinin 25'nci yıl dönümünde, babasının Kuyumcular Çarşısındaki işyerleri önünde gerçekleştirilen pilav hayrına şehit babası Hüseyin Divrik, annesi Nevin Divrik, ağabeyi Hakan Divrik, kız kardeşi Alev Divrik, şehidin adını taşıyan oğlu Okan Divrik ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdür vekili Selçuk Yıldız, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Doğan ve Emine Özge Arslan, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, şehit aileleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Okunan duanın ardından konuşan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, "Vatan uğruna gözünü kırpmadan can veren kahramanımızın hatırası, milletimizin vicdanında ve kalbimizde sonsuza dek yaşayacaktır. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, emanetine sahip çıkacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Ruhu şad, makamı ali, mekanı cennet olsun." dedi.

Vatandaşlara pilav hayrı yapılması ardından törene katılan protokol üyeleri, şehidin ailesi ile birlikte Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek Şehit Okan Divrik'in kabri başında dua okudu. - MANİSA