Şehit Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım Dualarla Anıldı - Son Dakika
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Şehit Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım Dualarla Anıldı

Şehit Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım Dualarla Anıldı
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Kütahya'da geçen yıl çıkan Gedikoğlu Çiftliği yangınında şehit olan Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım, yıl dönümünde mevlit ve kabir ziyaretiyle anıldı. Bölge müdürü ve personel, aileyi ziyaret edip acılarını paylaştı.

Kütahya'da 30 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen Gedikoğlu Çiftliği yangınına müdahale ederken şehit olan Kütahya Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen programla dualarla anıldı.

Şehit Murat Yıldırım'ın acı kaybının yıl dönümünde, Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı ve Bölge Müdürlüğü personeli, şehidin ailesiyle bir araya gelerek acılarını paylaştı.

Parmakören Camii'nde düzenlenen mevlidin ardından şehidin kabri ziyaret edildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak Murat Yıldırım'ın ruhuna dualar edildi.

Kütahya Orman Teşkilatı, görevini yerine getirirken hayatını kaybeden şehit Murat Yıldırım'ı rahmet, minnet ve dualarla andı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Orman İşletme Şefi Murat Yıldırım Dualarla Anıldı - Son Dakika

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